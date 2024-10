Nicolas De La Cruz preocupa Flamengo para sequência da temporada - Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Nicolas De La Cruz preocupa Flamengo para sequência da temporadaFoto: Ettore Chiereguini/AGIF

Publicado 22/10/2024 08:08 | Atualizado 22/10/2024 10:09

O Flamengo mostrou toda sua força no mercado sul-americano quando pagou a multa de Nicolas De La Cruz junto ao River Plate e trouxe o principal jogador do futebol argentino nas últimas temporadas para o Rio de Janeiro no início do ano.



A multa custou aos cofres rubro-negros US$ 16 milhões, equivalentes à época a R$ 78 milhões.



Nicolas De La Cruz desembarcando no Rio de Janeiro no início de 2024 Foto: Reprodução



Mas se financeiramente o Flamengo agiu bem para ter em seu elenco um dos principais jogadores da nova geração uruguaia, dentro de campo o planejamento do clube junto ao técnico Tite para aproveitar o meia de 27 anos não foi o mais adequado.



O Flamengo ainda tem pela frente mais 10 jogos até o fim da temporada. São 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro e os dois jogos da final da Copa do Brasil.



São mais 900 minutos para serem jogados pela equipe rubro-negra.



Nicolas De la Cruz tem em média na carreira 2.591 minutos jogados por temporada. Com o Flamengo, até o momento, o uruguaio já acumulou 2.801 minutos.



O que chama atenção é que a maioria dos minutos acumulados por De La Cruz no Flamengo foram jogados no Campeonato Carioca.



Nicolas De La Cruz com Arrascaeta em ação contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca 2024 Foto: Marcelo Cortes / Flamengo



No certame regional o meia soma 838 minutos, contra 859 minutos jogados no Brasileirão, 687 minutos jogados na Libertadores e 417 minutos jogados na Copa do Brasil.



De La Cruz é conhecido por ser um meia bastante criativo, de bons passes e versátil, sendo capaz de jogar em até quatro posições no meio de campo e no ataque.



Entretanto, Nico (como é chamado pelos companheiros de equipe) também é conhecido pelos seus problemas de lesão, mais especificamente joelho e tendão.



Nas últimas três temporadas, as lesões tiraram De La Cruz de 47 jogos do River Plate.



A fórmula que o clube argentino descobriu para aproveitar mais seu principal jogador, foi dosando a carga de treinos e descansando o jogador entre uma sequência de 5 ou 6 jogos.



Já no Flamengo não só o atleta superou a média de minutos jogados ao longo de toda sua carreira como ainda tem mais 900 minutos para atuar, o que o levará a um recorde de minutos caso consiga entrar em campo nos jogos que restam.



Isso porque na partida na Néo Química Arena, no último domingo (20) contra o Corinthians, o jogador deixou o gramado com fortes dores na coxa e ao desembarcar no Rio de Janeiro demonstrava estar puxando a perna direita.



Nicolas De La Cruz preocupa Flamengo para sequência da temporada Foto: Ettore Chiereguini/AGIF



Nesta terça-feira (22), o Flamengo fará nova avaliação no jogador para saber se poderá contar com o meia no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no próximo dia 3.



A expectativa, porém, é pessimista. Internamente se fala em no mínimo duas semanas em tratamento e, portanto, estaria fora também do jogo contra o Juventude no próximo sábado no Maracanã.



O horário da partida, inclusive, foi alterado das 19h00 para as 16h30 por motivos de ajustes na grade de programação da emissora detentora dos direitos de transmissão do campeonato.