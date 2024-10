Dunshee, Wallim, BAP, Maurício e Pedro Paulo, os candidatos a presidência do Flamengo - Foto Divulgação Internet

Dunshee, Wallim, BAP, Maurício e Pedro Paulo, os candidatos a presidência do FlamengoFoto Divulgação Internet

Publicado 21/10/2024 21:27 | Atualizado 21/10/2024 22:58

A análise de documentos realizada pela Comissão Eleitoral presidida por Mário Pucheu impugnou as inscrições das chapas Flamengo em outro patamar e Fla Tradição e Juventude do Flamengo, duas das cinco candidatas que inscreveram para concorrerem a presidência do Flamengo no triênio 2025-2027. A coluna obteve a documentação que comprova a impugnação. As chapas inscritas foram:



Unifla, formada por Rodrigo Dunshee e Marcos Bodin.

Mengão Maior, com Maurício Gomes de Matos e Wellington Silva.

Raça, Amor e Gestão, que vem com BAP candidato a presidente e Flávio Willerman como vice.

Flamengo em outro patamar de Wallim Vasconcelos e Bruno Cotecchia e Fla Tradição.

Juventude do Flamengo, com Pedro Paulo e Siro Darlan de Oliveira.



Veja com exclusividade o parecer da comissão eleitoral que impugnou as duas chapas:



Chapa Fla Tradição e Juventude do Flamengo

Parecer de Registro de Chapas ? Pleito 2024 ? Triênio 2025/2027 - 1 Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer de Registro de Chapas ? Pleito 2024 ? Triênio 2025/2027 - 2 Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer de Registro de Chapas ? Pleito 2024 ? Triênio 2025/2027 - 3 Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer de Registro de Chapas ? Pleito 2024 ? Triênio 2025/2027 - 4 Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer de Registro de Chapas ? Pleito 2024 ? Triênio 2025/2027 - 5 Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer sobre a chapa Flamengo outro patamar:

Parecer chapa Wallim Vasconcelos Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer chapa Wallim Vasconcelos Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer chapa Wallim Vasconcelos Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer chapa Wallim Vasconcelos Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer chapa Wallim Vasconcelos Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer chapa Wallim Vasconcelos Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer chapa Wallim Vasconcelos Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer chapa Wallim Vasconcelos Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Parecer chapa Wallim Vasconcelos Imagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Em vídeo, Wallim se disse surpreso e destacou que vai lutar para levar a candidatura à frente. "Nós vamos continuar firmes, vamos recorrer ao conselho de administração e eu tenho certeza que, desta vez, o conselho de administração vai aprovar o registro da nossa chapa", disse Vasconcelos.

Internamente, já se fala na possibilidade de alianças se formarem com os candidatos impugnados.

Como a coluna já revelou, Wallim se aproximou muito de Rodrigo Dunshee e uma união entre os candidatos pode estar no horizonte.

A eleição no Flamengo acontecerá no dia 9 de dezembro, na Gávea.