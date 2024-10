Flamengo comemora classificação a final da Copa do Brasil 2024 - Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Flamengo comemora classificação a final da Copa do Brasil 2024Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Publicado 21/10/2024 08:31

O Flamengo empatou bravamente com o Corinthians neste domingo (20) na Neo Química Arena, em São Paulo, e se classificou a final da Copa do Brasil.



O adversário rubro-negro será o Atlético-MG do técnico Gabriel Milito e do atacante Hulk, que despachou o Vasco da Gama, no sábado (19), também com um empate, em São Januário.



Flamengo e Atlético-MG farão a final da Copa do Brasil 2024 THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO



Flamengo e Atlético-MG voltam a se encontrar numa decisão de Copa do Brasil depois de dois anos. Em 2022, as equipes duelaram nas oitavas de final da competição, e o rubro-negro carioca levou a melhor.



O Flamengo perdeu o jogo em Belo Horizonte por 2 a 1, mas venceu no Rio por 2 a 0 e seguiu em frente no certame.



Agora as duas equipes estarão frente a frente numa final inédita a ser disputada nos dias 3 e 10 de novembro.



Nesta quinta-feira (24), haverá o sorteio para definir a ordem dos mandos de campo, na sede da CBF.



Premiações



O planejamento financeiro do Flamengo previa chegar até as semifinais da Copa do Brasil, o que garantiria cerca de R$ 9,5 milhões em premiações.



Com a chegada à final, o Flamengo supera sua expectativa financeira em no mínimo R$ 22 milhões.



Flamengo comemora classificação a final da Copa do Brasil 2024 Foto: Ettore Chiereguini/AGIF



Isso porque em caso de derrota na final, o clube já teria assegurado R$ 31,5 milhões por ser vice.



Se for campeão, a premiação salta de R$ 31,5 milhões para R$ 73,5 milhões, criando um superávit na rubrica de R$ 64 milhões.



Desde 2023 o Flamengo não consegue alcançar o desempenho desportivo programado pelo departamento financeiro.



Vale lembrar que o Flamengo divide o valor recebido de premiações com o elenco, ou seja, caso se torne campeão, o clube embolsará R$ 36,75 milhões, enquanto os jogadores dividirão entre eles os outros R$ 36,75 milhões.



O Rubro-Negro adota essa prática de recompensa financeira em todas as competições que disputa.

Flamengo comemora classificação a final da Copa do Brasil 2024 Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR