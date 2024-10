Thalita Souza - Divulgação

Thalita SouzaDivulgação

Publicado 22/10/2024 14:48

Rio - A bela do Fluminense, Thalita Souza, contou que gasta R$ 60 mil por mês com procedimentos estéticos para ter o corpo perfeito. O valor é maior que o gasto por Janaina Prazeres, eleita pela inteligência artificial como a “mulher mais bonita do mundo” segundo a revista Playboy.