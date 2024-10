Evangelos Marinakis é dono do Nottingham Forest - AFP

Publicado 22/10/2024 18:47

Inglaterra - Dono do Nottingham Forest, o grego Evangelos Marinakis foi suspenso por cinco jogos pela Federação de Futebol da Inglaterra (FA) por ter cuspido no árbitro Josh Smith após um jogo contra o Fulham, pela Premier League, no fim de setembro.

Em sua decisão, a comissão falou que houve "flagrante demonstração de comportamento desrespeitoso" por parte do bilionário. Marinakis tentou se defender dizendo que tossiu e eliminou catarro, mas o argumento não foi aceito.

A confusão aconteceu por conta de um pênalti marcado pelo árbitro a favor do Fulham, que revoltou jogadores do Nottingham Forest. O time de Evangelos Marinakis também reclama de duas penalidades não marcadas a seu favor.



"Ele não falou com a arbitragem. Ele não consegue lembrar se um cuspe saiu de sua boca, mas se saiu, com certeza não teve na mira os pés do árbitro, e não quis acertar ninguém", disse uma testemunha de defesa do empresário.

A fala vai contra a versão dada pela equipe de arbitragem. Segundo os profissionais, Marinakis esperou o trio passar para cuspir na frente deles.

Evangelos Marinakis, que também é acionista majoritário do Olympiacos, da Grécia, comprou o futebol do Nottingham Forest em 2017. Atualmente, o clube inglês ocupa a oitava posição na Premier League, com 13 pontos.