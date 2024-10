San Siro é usado por Milan e Inter - AFP

Publicado 22/10/2024 19:20

Rio - Milan e Inter de Milão estudam a possibilidade de construir um novo estádio próximo de San Siro, onde os dois rivais mandam seus jogos, mas não desejam reformá-lo, anunciou a prefeitura de Milão nesta terça-feira (22).

Os dirigentes dos dois clubes se reuniram em Roma com os ministros italianos da Cultura, Alessandro Giuli, e dos Esportes, Andrea Abodi, além do prefeito de Milão, Giuseppe Sala. Após o encontro, a prefeitura da cidade informou em comunicado que "o cenário da construção de um novo estádio no bairro de San Siro foi apresentado aos ministros".

"Todas as partes envolvidas se mostraram satisfeitas. Em pouco tempo, os clubes farão a 'manifestação de interesse formal'", primeira etapa para a obtenção de uma licença de construção, acrescenta a nota.

A possibilidade de construir um novo estádio em Milão é debatida há anos na cidade. Para aumentar suas receitas, a Inter, atual campeã italiana, e o Milan anunciaram que queriam deixar San Siro, estádio histórico construído em 1926 e com capacidade para 80 mil espectadores, mas que já não comporta as necessidades dos clubes.

Em 2026, San Siro será palco da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina e, em 2027, iria receber a final da Liga dos Campeões, mas no dia 24 de setembro a Uefa desistiu do estádio devido às incertezas sobre seu futuro.