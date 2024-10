Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 22/10/2024 12:01

Rio - Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, sensualizou nas redes sociais utilizando apenas um pequeno biquíni e levou os seus seguidores ao delírio no Instagram. Os fãs ficaram encantados com a beleza da modelo e comentaram.

"A cada dia mais bela", "Beleza impressionante", "Não há ninguém igual a você", "Como pode caber tanta beleza em uma só mulher", "Sole, você é maravilhosa", foram alguns dos comentários.

Sole Cardozo é bastante conhecida no Paraguai e atua como apresentadora em programas de TV e de rádio no país. A beldade tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.