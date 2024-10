Fabio Schiafino tentava tirar o artefato do campo quando houve a explosão que fez o jogador perder dedos da mão - Reprodução de vídeo

Publicado 22/10/2024 09:55 | Atualizado 22/10/2024 12:24

Fabio Schiafino sofreu um grave acidente após a vitória de sua equipe, KSCT Menen, por 4 a 0 sobre o SK Zillebeke, pela quarta divisão da Bélgica. Um artefato explosivo que parecia sinalizador, arremessado por um torcedor do próprio clube, explodiu em sua mão enquanto celebrava o resultado com dois gols que marcou.



Encaminhado ao hospital, o jogador que comemorava no dia o aniversário de 26 anos perdeu um dedo e partes de outros dois da mão esquerda, segundo a imprensa europeia.



"Quando a fumaça baixou, eu vi que parte dos meus dedos tinha desaparecido", afirmou Schiafino ao canal HLN.



O que aconteceu



Logo após a partida, os jogadores do foram cumprimentar os torcedores que foram ao estádio na partida fora de casa. Um jovem de 21 anos arremessou o artefato no campo e Fabio Schiafino pegou e começou a correr para retirá-lo, quando houve a explosão com muita fumaça.



A polícia identificou o responsável e o levou para prestar depoimento, sendo liberado depois, mas responderá pelo crime. O dispositivo pirotécnico arremessado é ilegal na Bélgica, por possuir a força de uma granada na explosão.



O clube também entrará com uma ação na Justiça contra o torcedor.