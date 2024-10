Nyeme Nunes venceu a medalha de bronze em Paris-2024 - Reprodução / Instagram

Nyeme Nunes venceu a medalha de bronze em Paris-2024Reprodução / Instagram

Publicado 22/10/2024 11:26

A jogadora de vôlei Nyeme Nunes, medalhista de bronze na Olimpíada de Paris-2024 pela seleção brasileira e campeã da Superliga 2023-24 pelo Minas, anunciou sua gravidez através de um vídeo publicado nesta segunda-feira (16). Na mídia, ela e o marido, Micael Nunes, se abraçam e mostram sapatinhos de bebê e fotos do ultrassom.

Nos comentários, personalidades do esporte parabenizaram Nyeme. "Que venha com muita saúde", saudou a ginasta Rebeca Andrade. As companheiras de seleção Rosamaria, Gabi Guimarães, Lorenne Teixeira, Thaisa, Ana Cristina e Natinha escreveram palavras de carinho à amiga. Internautas também postaram mensagens de amor à atleta.

Nyeme Nunes joga como líbero e foi parte essencial da campanha do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos. A Seleção foi eliminada na semifinal após perder para os Estados Unidos por 3 sets a 2. No entanto, a vitória na disputa de terceiro lugar contra a Turquia, por 3 sets a 1, garantiu a medalha de bronze.

Apesar de ter conquistado a Superliga 2023-24, o campeonato mais importante a nível de clubes do vôlei brasileiro, pelo Minas, ela anunciou que faria uma pausa na carreira em setembro. Nyeme não entra nas quadras desde então.