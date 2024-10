Jorge Jesus, do Al-Hilal, comanda o time durante jogo do Campeonato Saudita - Divulgação/X @Alhilal_FC

Jorge Jesus, do Al-Hilal, comanda o time durante jogo do Campeonato SauditaDivulgação/X @Alhilal_FC

Publicado 22/10/2024 09:00

Rio - Em dia marcado pela volta de Neymar aos gramados ,Jorge Jesus escreveu mais um grande capítulo de sua história no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O técnico português, de 70 anos, se tornou o treinador mais vitorioso do clube saudita.

A vitória sobre o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 5 a 4, pela Liga dos Campeões da Ásia, foi a 81ª de Jorge Jesus no comando do Al-Hilal. O treinador português está em sua segunda passagem no clube saudita e, ao todo, soma 96 jogos.

Na primeira passagem, Jorge Jesus conquistou 18 vitórias em 24 jogos, em 2018. Desde o ano passado, quando retornou, soma 62 vitórias em 72 partidas. O treinador português também conquistou quatro títulos com o Al-Hilal, além de bater o recorde de vitórias consecutivas da história do futebol (34).