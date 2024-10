Raphael Veiga - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 21/10/2024 21:51

Rio - Atual bicampeão do Brasileiro, o Palmeiras tem mais uma vez a oportunidade de conquistar o título novamente. Em segundo lugar na tabela, um ponto atrás do líder Botafogo, o meia Raphael Veiga acredita que um trunfo que o Alviverde tem na disputa é o seu lado mental.

"Muitas equipes se desesperam, a gente tem nosso padrão e faz independente de estar vencendo ou perdendo. Isto criou uma mentalidade muito forte, por ter padrões definidos, independente do adversário ou da fase do campeonato", disse em participação no programa "Boleiragem", do SporTV.

Em relação a liderança do Brasileiro ocupada pelo Botafogo, Veiga afirmou que confia em um desfecho semelhante ao ano passado, quando o Alvinegro acabou perdendo o título para o Palmeiras.

"A gente criou uma casca muito grande para chegar preparado mentalmente nestes momentos. Quando parece que não vamos ganhar, a gente ganha. Quando estamos desacreditados, ganhamos. O Botafogo é líder, mas a gente sabe que é difícil sustentar o primeiro lugar de um Brasileirão. Vamos fazer igual o ano passado, apertar ao máximo! Aproveitar cada jogo e cada ponto", disse.