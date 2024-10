Neymar atuou por 29 minutos em sua volta aos gramados - AFP

Publicado 21/10/2024 17:38

Os jornais espanhóis 'Marca' e 'As' trataram de exaltar o camisa 10. O primeiro escreveu que o "futebol está com sorte", acrescentando ainda de que sua demora para jogar novamente causou dificuldade na esperança pelo seu regresso. O segundo, por sua vez, classificou o retorno como "mágico".



Já o veículo francês 'Le Parisien' declarou que a volta do brasileiro é um "pequeno passo para ele e um grande passo para os amantes do futebol brasileiro", enquanto o periódico ingles 'Daily Mail' afirmou que, apesar de não ter marcado um gol, o brasileiro mostrou alguns momentos da "magia que o levou ao topo do futebol europeu ao longo de sua carreira".

No duelo, Neymar foi acionado na reta final da segunda etapa, ficando em campo por 29 minutos. Por pouco ele não balançou as redes em seu primeiro toque na bola. Porém, parou em grande defesa do goleiro do Al-Ain após belo chute cruzado.



Agora, o jogador só poderá jogar no dia 4 de novembro, quando o Al-Hilal voltará a atuar pela Liga dos Campeões da Ásia, contra Al Taee. Isso porque o atacante não está inscrito no Campeonato Saudita e na Copa do Rei devido ao número de estrangeiros já inscritos pelo clube nas competições. Ele terá que aguardar até o início de 2025 para ser incluído na lista.