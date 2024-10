Estêvão homenageia Neymar em comemoração - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Estêvão homenageia Neymar em comemoraçãoCesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 21/10/2024 11:39

Caxias do Sul - Estêvão fez história na vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 5 a 3 no estádio Alfredo Jaconi, no último domingo. Ele quebrou o recorde de Neymar e se tornou o jogador sub-17 com mais participações em gols (18) em uma mesma edição do Campeonato Brasileiro no século. Nesta segunda-feira, o atacante do Al-Hilal parabenizou a joia do Verdão.

"Parabéns, Estêvão, pelo recorde quebrado. Que você continue brilhando e encantando a todos com seu futebol. Voa", escreveu Neymar, em uma publicação no story do Instagram.

Mensagem de Neymar para Estêvão Reprodução/Instagram @neymarjr

No Brasileirão 2024, Estêvão tem 18 participações, com dez gols e oito assistências. Na edição de 2009, Neymar teve 16, com dez tentos e seis passes para gol.

Na partida diante do Juventude, Estêvão abriu o placar para o Palmeiras e deu uma assistência para Raphael Veiga. O Alviverde ainda tem mais oito jogos no Brasileirão, e o recorde pode aumentar.