Carlo Ancelotti em treino do Real - AFP

Carlo Ancelotti em treino do Real AFP

Publicado 21/10/2024 20:40

Rio - Reforço do Real Madrid para esta temporada, Kylian Mbappé, de 25 anos, está sendo escalado como centroavante por Carlo Ancelotti. Ao abordar o posicionamento do jogador, o italiano o comparou com outro francês que já foi comandado por ele no clube espanhol.

"Quero que Mbappé marque gols, prefiro que ele marque em vez de pressionar. O papel do centroavante não mudou, peço a ele o mesmo que pedia a Karim Benzema", disse em entrevista coletiva nesta segunda, véspera de Real e Borussia, pela Liga dos Campeões.

Até o momento, o francês anotou oito gols em 12 jogos. Ao analisar a temporada do Real Madrid até agora, Carlo Ancelotti ressaltou a dificuldade física enfrentada pelo plantel.

"Há um problema de condição física. Nem todo mundo está 100%. A pressão alta tem sido boa, mas está faltando solidez no meio-campo. É aí que a equipe perde um pouco de sua solidez", opinou.