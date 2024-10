Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2024 19:10

Rio - A confirmação do Inter Miami no Mundial de Clubes de Fifa de 2025 tem dado o que falar. A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, que costuma se posicionar bastante sobre o esporte, fez bastante críticas à equipe do craque argentino.

"O Inter Miami de Lionel Messi é uma vergonha para o futebol", disparou a beldade, que já fez outras críticas ao craque argentino, tanto no título da Copa do Mundo de 2022, quanto na Copa América deste ano.

A Fifa anunciou no último sábado, o Inter Miami, como representante dos Estados Unidos, país anfitrião, na competição. A conquista da Supporters Shield, título da temporada regular da Major League Soccer (MLS), garantiu a equipe de Lionel Messi e Luis Suárez no torneio.

A edição inaugural do Mundial de Clubes no formato de Copa do Mundo será disputada em 11 cidades, sendo que apenas Orlando terá dois estádios. A competição terá 32 times e será disputada a cada quatro anos. O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.