Dani Lima é a musa do Volta Redonda e atua como atleta de fisiculturismoDivulgação

Publicado 21/10/2024 09:44 | Atualizado 21/10/2024 10:05

A modelo e atleta fitness Dani Lima é a musa do Volta Redonda, campeão da Série C do Brasileiro , no concurso Musa do Carioca 2024 e pôde participar de uma experiência única: fazer um ensaio fotográfico no Maracanã. E assim, realizar um sonho.