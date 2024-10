Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Veronica Almiron é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2024 13:30

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, publicou um presente para seus seguidores nas redes sociais. A beldade divulgou um ensaio exibindo o seu belíssimo corpo e recebeu elogios dos seus fãs no Instagram.

fotogaleria

"Você brilha como o sol", "Que alegria é te ver com essa beleza por aqui", "É simplesmente maravilhosa", "Impressionante a sua beleza", "Como pode ser tão linda", foram alguns dos comentários dos seus seguidores.

Bastante conhecida no Paraguai, Veronica Almiron é torcedora de musa do Cerro Porteño, um dos principais clubes do seu país. No total, a modelo tem mais de 215 mil seguidores no Instagram.