Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid - AFP

Publicado 17/10/2024 12:14

Rio - O Comitê de competições da Federação Espanhola reduziu a punição imposta ao Atlético de Madrid, após a confusão ocorrida no estádio Metropolitano, depois do empate com o Real Madrid pela LaLiga. O fechamento do setor sul do estádio por três jogos agora será executado em apenas uma partida.

Além disso, o Atlético também conseguiu a redução da penalização financeira. A multa de 45 mil euros ao clube espanhol (R$ 270 mil) também foi reduzida para 3 mil euros (R$ 18 mil). A mudança na decisão do Comitê ocorreu após recurso do clube de Madri.

O Atlético foi penalizado por conta confusão promovida pela torcida organizada Frente Atlético no clássico de contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, no último dia 29, que terminou empatado em 1 a 1.

O clube terá 5 mil lugares a menos disponíveis para sua torcida no Metropolitano na próxima partida da LaLiga, contra o Leganés. O clube enfrentará ainda punição da justiça espanhola, que promete punição mais severa. A Comissão Estatal contra Violência da Espanha propôs fechar o estádio por 15 dias.