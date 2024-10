Alphonso Davies é disputado por Barcelona e Real Madrid - AFP

Publicado 17/10/2024 09:30 | Atualizado 17/10/2024 09:33

Rio - Lateral do Bayern, Alphonso Davies, pode gerar uma disputa entre dois grandes rivais do futebol mundial. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona entrou na briga pelo canadense, que é sonho de consumo do Real Madrid para a próxima janela de transferências.

Alphonso Davies, de 23 anos, tem contrato com o clube alemão até junho de 2025 e poderá mudar de ares de forma gratuita, caso não assine uma renovação até o fim da atual temporada. A contratação de um lateral-esquerdo é prioridade no Barcelona, que só tem Alejandro Balde como atleta de ofício.

O Barça tem Hansi Flick, atual treinador, como trunfo para convencer Davies. Foi com ele, no Bayern, que o lateral-esquerdo viveu seu melhor momento na carreira. Os dois conquistaram a Liga dos Campeões em 2020.

O clube espanhol avalia outras opções para o setor como o moçambicano Reinildo, do Atlético de Madrid, também em fim de contrato. O Barcelona também busca reforços a custo zero para a zaga. No setor, o preferido é Jonathan Tah, do Bayern Leverkusen.