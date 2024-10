Rosy Alderete é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 17/10/2024 09:05 | Atualizado 17/10/2024 09:06

Rio - A musa do Olimpia, Rosy Alderete, compareceu ao Defensores del Chaco para acompanhar a vitória de virada do Paraguai sobre a Venezuela por 2 a 1. Posteriormente, a beldade "tirou onda" com o atacante do Grêmio, Yeferson Soteldo. Ela expôs que o venezuelano visualizou um storie seu no Instagram.

"A garra guaraní chamou a atenção do Soteldo", brincou a beldade nas redes sociais. Com a vitória conquistada em Assunção, o Paraguai ultrapassou a Venezuela e agora ocupa a sexta colocação, ficando momentaneamente com a última vaga para a Copa do Mundo.

Rosy Alderete é musa do Olimpia, principal clube paraguaio, que já conquistou três títulos da Libertadores. A beldade faz muito sucesso no país e conta com mais de 800 mil seguidores no Instagram.