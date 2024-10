Volta Redonda venceu o Athletic e conquistou o título da Série C do Brasileirão - Breno Babu / CBF

Publicado 19/10/2024 19:29

Rio - O Volta Redonda fez história. Com gols de Patrick e Bruno Santos, o Voltaço venceu o Athletic-MG por 2 a 0, neste sábado (19), na Arena Sicred, em São João del Rei, e conquistou o título da Série C do Brasileirão. Foi o segundo título nacional do time carioca, que voltará a disputar a segunda divisão após 26 anos de espera.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Volta Redonda entrou em campo com uma importante vantagem. O duelo começou parelho com chances dos dois lados. O Voltaço, no entanto, foi cirúrgico e colocou uma mão na taça aos 25 minutos, com Patrick. O PK, como é conhecido, aproveitou grande jogada de MV para abrir o placar.

Na reta final do primeiro tempo, os ânimos ficaram exaltados. O clima tenso permaneceu na segunda etapa e resultou na expulsão de Geovane, do Athletic-MG. Em desvantagem numérica em campo e no placar, o time mineiro não conseguiu reagir. O Volta Redonda cresceu e matou o jogo com Bruno Santos. No fim, Paul Villero também foi expulso e deixou o time mineiro com dois a menos.

Campeão da Série C e garantido na segunda divisão de 2025, o Volta Redonda ainda pode conquistar mais um título nesta temporada. O Voltaço está na semifinal da Copa Rio e enfrenta o Maricá, no dia 26, às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1. O vencedor encara o Olaria na final.