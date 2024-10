Surfista Giulia Manfrini morreu após ataque de peixe-espada - Reprodução/Instagram

Surfista Giulia Manfrini morreu após ataque de peixe-espadaReprodução/Instagram

Publicado 19/10/2024 19:44 | Atualizado 19/10/2024 19:45

Rio - A surfista italiana Giulia Manfrini, de 36 anos, morreu na última sexta-feira (18) após ser mordida no peito por um peixe-espada enquanto pegava ondas nas Ilhas Mentawai, na Indonésia. Ela chegou a ser socorrida por dois homens e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

LEIA MAIS: Rayssa Leal vai à decisão do skate street do STU Rio

"Inesperadamente, um peixe-espada saltou sobre Giulia Manfrini e a atingiu diretamente no peito, de acordo com as informações que recebemos do chefe do subdistrito de Southwest Siberut", declarou Lahmudin Siregar, responsável pela agência de Gestão de Desastres de Mentawai.

Além de surfista, Manfrini era influenciadora digital e tinha uma agência de viagens com atividades no mar e na neve. Leonardo Fioravanti, um dos maiores nomes do surfe no país atualmente, lamentou o ocorrido.

"Giulia sempre foi muito gentil comigo. Meus pensamentos estão com a família. R.I.P. (sigla de descanse em paz, em inglês)", escreveu Fioravanti nas redes sociais.