Alejandro Garnacho marcou na vitória do Manchester UnitedAFP

Publicado 19/10/2024 18:00 | Atualizado 19/10/2024 18:01

Manchester (ING) - Após mais de um mês, o Manchester United voltou a vencer no Campeonato Inglês. Com gols de Alejandro Garnacho e Rasmus Hojlund, os Red Devils venceram o Brentford por 2 a 1, de virada, neste sábado (19), no Old Trafford, pela oitava rodada, e encerraram o jejum de vitórias.

O caminho para reencontrar as vitórias não foi fácil. O Brentford começou melhor, mas viu o Manchester United equilibrar as ações na metade do primeiro tempo. Os Red Devils criaram as melhores chances, mas não aproveitaram. No fim da etapa, os visitantes abriram o placar com Ethan Pinnock, aos 50 minutos.

O panorama mudou na etapa final. O Manchester United empatou logo no primeiro minuto com Alejandro Garnacho, que aproveitou o cruzamento de Marcus Rashford. Os Red Devils seguiram pressionando e chegaram ao segundo gol aos 16, com Rasmus Hojlund, que aproveitou belo passe de Bruno Fernandes.

Com a vitória, o Manchester United subiu para o 11º lugar com 11 pontos, enquanto o Brentford é o 13º colocado com 10. Os Red Devils voltam a campo na próxima quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), contra o Fenerbahce, da Turquia, fora casa, pela terceira rodada da Liga Europa.