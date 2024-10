Logo da TV Globo - Reprodução

Publicado 19/10/2024 16:59

a Record tentou a contratação da apresentadora Karine Alves, da TV Globo. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, a emissora paulista fez uma excelente proposta para a jornalista, mas ela preferiu seguir onde está. Karine Alves Reprodução/Internet Rio - Em busca de nomes fortes para integrarem sua equipe de esportes,. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, a emissora paulista fez uma excelente proposta para a jornalista, mas ela preferiu seguir onde está.

Segundo o colunista, os valores oferecidos foram bem altos — algo em torno de R$ 200 mil por mês. Mesmo assim, a apresentadora gaúcha quis continuar na Globo, onde vem ganhando espaço nos últimos anos.

Karine Alves ficou conhecido do grande público por seu trabalho no extinto Fox Sports. Em 2020, deixou o canal esportivo para assinar com o Grupo Globo, incialmente para atuar no SporTV. Desde então, comandou o "Troca de Passes", o "Esporte Espetacular", já na TV aberta, e atualmente é responsável pelo bloco de esportes no "Jornal Hoje". Além disso, cobriu in loco a Copa do Mundo de 2022 e a Olimpíada de Paris neste ano.

apresentadora nas transmissões do Carnaval carioca. No ano que vem, ela seguirá na atração, ao lado de Alex Escobar e Mariana Gross. Milton Cunha, Karine Alves e Alex Escobar Globo/Manoella Mello Em 2024, também passou a atuar comoNo ano que vem, ela seguirá na atração, ao lado de Alex Escobar e Mariana Gross.

Caio Ribeiro também negou mudança

a Record também fez uma sondagem por outro global: Caio Ribeiro. O comentarista era um dos nomes favoritos para as transmissões dos campeonatos Paulista e Brasileiro na emissora, mas preferiu seguir em sua atual casa. Além de Karine Alves,. O comentarista erana emissora, mas preferiu seguir em sua atual casa.

Reforços chegando



chegou a ser procurado, mas disse estar feliz em sua empresa atual. Outro nome que despertou interesse da emissora foi Neto. O apresentador da Band também