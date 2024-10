Neymar durante recuperação no Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 19/10/2024 11:20 | Atualizado 19/10/2024 11:32

Arábia Saudita - Depois de mais de um ano longe dos gramados, Neymar estará à disposição do técnico Jorge Jesus no Al-Hilal na próxima segunda-feira (21). O brasileiro sofreu grave lesão no joelho esquerdo em outubro do ano passado e, desde então, não entra em campo.