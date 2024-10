Carro de Lewis Hamilton - Andrej Isakovic / AFP

Rio - Os fãs da Fórmula 1 devem ter que esperar um pouco mais para ver a categoria de volta à TV Globo. De acordo com a "Folha de São Paulo", a Band recusou a rescisão de acordo com a Liberty Media, empresa responsável pelas transmissões, e avisou que pretende continuar cumprindo o contrato, que vai até o fim de 2025.

O principal entrave para a rescisão foi financeiro. A Band não se satisfez com os valores cobrados pela Liberty Media, que seriam pagos ao longo de todo ano de 2025. Por isso, a emissora entendeu que é melhor manter as transmissões em sua grade. A Globo, que conversava sobre a mudança com o canal paulista, já está ciente.

Antes, a volta à Globo já era dada praticamente como certa. Tanto que, na última quarta-feira (16), a emissora chegou a fazer uma brincadeira no Upfront 2025, evento no qual apresentou sua programação do próximo ano ao mercado publicitário, com um carro de Fórmula 1 aparecendo no meio do palco.

O acordo entre Globo e Liberty Media estava tão bem encaminhado que o canal já tinha definido número de corridas e equipe de transmissão. Agora, tudo pode ser adiado.