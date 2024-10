Vini Jr fez o gol da vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo - Miguel Riopa / AFP

Publicado 19/10/2024 18:22 | Atualizado 19/10/2024 18:24

Vigo (ESP) - Com gol de Kylian Mbappé e Vini Jr, o Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 2 a 1, neste sábado (19), no Balaídos, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória, o time merengue igualou a pontuação do líder Barcelona, que joga neste domingo (20), às 16h (de Brasília), contra o Sevilla, na Catalunha.

O Real Madrid teve o controle das ações na maior parte do jogo. Já nos primeiros minutos foi ensaiando lances perigosos e assustou em finalização de fora da área com Valverde. Após aproveitar um erro da saída de bola do Celta de Vigo, os merengues abriram o placar aos 20 minutos, com Mbappé, que acertou belo chute da entrada da área.

O Celta só conseguiu esboçar uma reação na etapa final e chegou ao empate aos seis minutos com Williot. Após o susto, o Real Madrid foi reassumindo o controle do jogo e chegou a desempatar com Vini Jr, mas o lance foi anulado por impedimento de Mbappé. Mas em jogada semelhante, Modric deu belo passe para o brasileiro, que bateu na saída do goleiro para dar a vitória aos merengues.

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 24 pontos e igualou a pontuação do líder Barcelona. O time merengue volta a campo na próxima terça-feira (22), às 16h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Já o próximo compromisso pelo Campeonato Espanhol será contra o Barcelona, sábado (26), no mesmo horário e local.