Max Verstappen venceu a corrida sprint do GP dos Estados Unidos e aumentou vantagem na liderança do mundial de pilotosAFP

Publicado 19/10/2024 16:00

Austin (EUA) - Max Verstappen voltou a sentir o gosto da vitória após quase quatro meses na Fórmula 1. O tricampeão mundial venceu a corrida sprint do GP dos Estados Unidos, neste sábado (19), em Austin, no Texas, e aumentou a vantagem na liderança do campeonato de pilotos. O vice-líder Lando Norris perdeu o segundo lugar na última volta e terminou em terceiro, atrás de Carlos Sainz, da Ferrari.

Foi a 11ª vitória de Max Verstappen em corridas sprints, que foi introduzida no calendário em 2021. O piloto holandês largou bem e liderou de ponta a ponta para vencer e se isolar na liderança do campeonato. Vice-líder do mundial, Lando Norris fez uma boa largada e saltou de quarto para segundo ainda na primeira curva, mas não teve fôlego para alcançar o rival e desgastou o pneu, perdendo aderência nas últimas voltas.

A Ferrari foi um dos grandes destaques da corrida, protagonizando grandes embates até mesmo entre os próprios pilotos. Carlos Sainz largou em quinto lugar e batalhou para terminar em segundo, ultrapassando o companheiro de equipe Charles Leclerc, além de George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren (este na última volta da corrida).



Os pilotos voltam para a pista ainda neste sábado (19), às 19h (de Brasília), para a disputa da classificação, que define o grid da corrida principal. O GP dos Estados Unidos acontece neste domingo (20), às 16h, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

Veja a classificação da corrida sprint:

1º - Max Verstappen (Red Bull)

2º - Carlos Sainz (Ferrari)

3º - Lando Norris (McLaren)

4º - Charles Leclerc (Ferrari)

5º - George Russell (Mercedes)

6º - Lewis Hamilton (Mercedes)

7º - Kevin Magnussen (Haas)

8º - Nico Hulkenberg (Haas)

9º - Sergio Perez (Red Bull)

10º - Oscar Piastri (McLaren)

11º - Yuki Tsunoda (RB)

12º - Franco Colapinto (Williams)

13º - Lance Stroll (Aston Martin)

14º - Pierre Gasly (Alpine)

15º - Esteban Ocon (Alpine)

16º - Liam Lawson (RB)

17º - Alexander Albon (Williams)

18º - Fernando Alonso (Aston Martin)

19º - Guanyu Zhou (Sauber)

20º - Valtteri Bottas (Sauber)