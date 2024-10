Arsenal jogou com um a menos desde o primeiro tempo e foi derrotado pelo Bournemouth - AFP

Publicado 19/10/2024 15:30 | Atualizado 19/10/2024 15:31

Bournemouth (ING) - O Arsenal se complicou na briga pela liderança do Campeonato Inglês. Os Gunners jogaram com um a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo por conta da expulsão do zagueiro francês William Saliba e foram derrotados pelo Bournemouth por 2 a 0, neste sábado (19), fora de casa, pela oitava rodada.

Enquanto esteve em igualdade numérica, o Arsenal comandou as ações, mas a expulsão de William Sabiba aos 30 minutos do primeiro tempo mudou o panorama do jogo. O Bournemouth cresceu, mas demorou para abrir o placar. Os gols saíram apenas no segundo tempo, com Ryan Christie, aos 25, e Justin Kluivert, aos 34, de pênalti.

Com a derrota, o Arsenal permaneceu em terceiro lugar com 17 pontos e pode ver os líderes Liverpool e Manchester City aumentarem a vantagem. Os Reds lideram com 18 e enfrentam o Chelsea, neste domingo (20), às 12h30 (de Brasília), em Anfield, enquanto os Citizens estão em segundo com 17 e visitam o Wolverhampton, às 10h, no mesmo dia.