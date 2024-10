Susi Pereira é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 21/10/2024 16:47 | Atualizado 21/10/2024 16:49

Rio - A musa do Cerro Porteño, Susi Pereira, publicou um novo ensaio sensual em suas redes sociais e levou os seus fãs ficarem impressionados com o seu corpaço. Os seguidores fizeram vários comentários elogiosos em relação à beldade.

"Impressionante a sua beleza", "Que mulher fantástica", "Jamais alguém será igual a você", "Incomparável", "Sempre muito sexy", "Ela brilha nas nossas vidas", foram alguns dos comentários.

Susi Pereira é uma modelo que faz muito sucesso no Paraguai. Musa do Cerro Porteño, um dos maiores clubes do país, ela tem mais de 229 mil seguidores no Instagram.