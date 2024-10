Neymar teve uma boa chance na partida, finalizando de esquerda para defesa do goleiro - AFP

Publicado 21/10/2024 15:13 | Atualizado 21/10/2024 15:18

Emirados Árabes - Após mais de um ano longe dos gramados, Neymar voltou a entrar em campo pelo Al-Hilal. O camisa 10 saiu do banco de reservas na reta final da segunda etapa na vitória por 5 a 4 sobre o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia, que garantiu a liderança da competição.

O brasileiro atuou por 29 minutos no time comandado pelo técnico Jorge Jesus . No período, tocou na bola 12 vezes, segundo dados do 'Sofascore'. Além disso, teve uma boa chance, finalizando de esquerda para defesa do goleiro.

O próximo compromisso do Al-Hilal será contra o Al-Taawoun, no sábado (26), às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Saudita. A equipe do camisa 10 é líder, com 100% de aproveitamento.