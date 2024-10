Lanna Lorenzo, de Mesquita, se destacou como a atleta da competição no futsal feminino - Erica Martin

Lanna Lorenzo, de Mesquita, se destacou como a atleta da competição no futsal femininoErica Martin

Publicado 22/10/2024 00:00

O fim de semana foi de chuva de gols. Os Jogos da Baixada iniciaram a comemoração de 25 anos com disputas da categoria Sub-14 de futsal feminino, onde quem levou a melhor foi Nova Iguaçu, e masculino, cujo campeão foi São João de Meriti. Durante o sábado e o domingo, a rede da Vila Olímpica de Mesquita, sede da estreia da competição, balançou 72 vezes. Além do futsal, a disputa do xadrez confirmou a potência de Mesquita, que venceu nas modalidades feminino, masculino e por equipes.



Com realização do Jornal O Dia, o evento conta com a apresentação do Sesc, patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Na cerimônia de abertura, a pira olímpica foi acesa pelo atleta Pettrus Leitão, de Nilópolis, e por Alexandre Clemente da Silva, o Xandão, antigo técnico dos irmãos Alan e Darlan, da seleção de voleibol, e que também passaram pelos Jogos da Baixada na adolescência.



O diretor comercial de O Dia, Caio Sá, a gradeceu os parceiros que contribuíram para mais uma edição de Jogos da Baixada e destacou que o projeto é importante porque deixa um legado

“O projeto está consolidado no Rio de Janeiro e mais do que revelar novos atletas, contribui para o desenvolvimento social e pessoal dos adolescentes”, disse.



O prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, prestigiou a abertura da competição e reiterou a importância do esporte na formação dos cidadãos. "Atletas que participam de iniciativas como essa não levam apenas vitórias para casa, mas guardam princípios básicos de convivência e cidadania”, afirmou.



Além de Mesquita, outras oito cidades estão na corrida por troféus: Magé, Mangaratiba, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.



No sábado, Nova Iguaçu saiu na frente e venceu Mesquita por 2x1 no futsal feminino. O técnico do Nova Iguaçu, Rômulo Nunes foi premiado como o melhor treinador. A disputa foi acirrada e a habilidade da goleira de Mesquita, Lanna Lorenzo, de 12 anos chamou a atenção. Ela recebeu o troféu de atleta da competição. “Eu descobri que queria ser goleira há dois anos, amo fazer isso. Fiquei triste por não ter conseguido ganhar o título, mas estou feliz pelo troféu de melhor atleta”, contou.



Já no domingo, São João de Meriti venceu Mesquita por 3x1 durante uma partida eletrizante. Moisés Ângelo de Oliveira, de 14 anos, comemorou o título e a eleição de melhor atleta. O município levou também o troféu de melhor técnico, que foi para Ancelmo dos Santos.



Invencibilidade no xadrez

Concentração, paciência e criatividade. Segundo o professor Josimar Barroso, técnico do time de xadrez de Mesquita, essa é a receita básica para quem quer aprender o esporte. Barroso sabe bem do que está falando. Mesquita ganhou nas quatro modalidades em que disputou os Jogos da Baixada: masculino e feminino individual e na disputa por equipes tanto das meninas quanto dos meninos. Para completar, o treinador também foi premiado como o melhor da competição.



“Eu aprendi a jogar xadrez na escola há muitos anos. Em 2017, decidi criar um projeto para ensinar as crianças, eu queria que eles aprendessem algo novo. Futebol, pipa, vôlei são jogos mais comuns, então, comecei de forma bem humilde, a ensinar xadrez. Deu certo, hoje temos cerca de 700 meninos e meninas treinando em Mesquita. Nosso objetivo é que a Baixada Fluminense seja reconhecida como uma potência nessa modalidade”, explica Barroso.

Além de ganhar as partidas, Mesquita também foi vice-campeã na disputa individual masculina e feminina. Os atletas Karla Luiza e Otávio Laba se destacaram como os melhores da disputa. Já Mangaratiba foi a revelação no xadrez. O município ficou em segundo lugar no masculino e em terceiro lugar na modalidade de equipe feminina.



Nos dias 9 e 10 de novembro, os Jogos da Baixada chegam a Vila Olímpica de Nilópolis com competições de handebol e atletismo feminino e masculino. A programação começa às 9h e o endereço é Rua José Martins, s/n⁰, Frigorífico, Nilópolis.