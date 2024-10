Neymar vive expectativa por retorno aos gramados nesta seggunda-feira, em Al-Ain x Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Neymar vive expectativa por retorno aos gramados nesta seggunda-feira, em Al-Ain x Al-HilalDivulgação / Al-Hilal

Publicado 21/10/2024 10:07

Após completar um ano sem jogar, em 17 de outubro , Neymar vive a expectativa de retornar. Ele admitiu a dificuldade que foi o período após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo, na derrota por 2 a 0 diante do Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.