Michel Der Zakarian não é mais o técnico do MontpellierMiguel Medina / AFP

Publicado 21/10/2024 10:32

França - O presidente do Montpellier, Laurent Nicollin, anunciou a demissão do técnico Michel Der Zakarian durante uma entrevista ao vivo logo após a derrota do time por 5 a 0 para o Olympique de Marseille. Na conversa com os jornalistas, o mandatário também foi sincero e detonou os jogadores.

"Disse a ele que isto acaba esta noite. E aos jogadores informei que, graças ao seu trabalho, despediram um treinador", disse Nicollin, em entrevista à DAZN.

Atualmente, o Montpellier tem quatro pontos e aparece na lanterna do Campeonato Francês. Até aqui, o time somou uma vitória, um empate e seis derrotas, com um saldo de menos 18. Na coletiva, o presidente do clube confirmou a demissão e, mais uma vez, criticou o elenco.

"Posso dizer que coloquei um ponto final no contrato do Michel De Zakarian. Já não é treinador do Montpellier. Depois da prestação e da atitude que vi esta noite, me senti obrigado a intervir e a colocar um ponto final na nossa colaboração. Não faço isto com alegria, porque é alguém de quem gosto muito, mas o clube está acima de tudo", pontuou Nicollin.

"Não há nada previsto para o futuro neste momento. Estou envergonhado por termos perdido este jogo por 5 a 0, tenho vergonha pelo meu clube e pelos torcedores. Espero que tenhamos um estado de espírito diferente no próximo domingo, contra o Toulouse. A vida no futebol é assim, quando não há resultados é mais fácil mudar de treinador do que 25 jogadores", completou.