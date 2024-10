Lamine Yamal em treino do Barcelona - AFP

Publicado 23/10/2024 22:50 | Atualizado 23/10/2024 23:12

Rio - Um dos principais destaques do Barcelona e da seleção espanhola, o atacante Lamine Yamal, de 17 anos, já deixou claro em algumas oportunidades que Neymar é o seu principal ídolo no futebol. Apesar disso, o jovem afirmou que considerado outro ex-jogador do clube catalão o melhor que viu jogar.

"Meu ídolo quando eu era pequeno era o Neymar. Ele era o cara que eu admirava, que eu assistia a todos os vídeos. Era o Neymar, eu o admirava", disse em entrevista ao site da "LaLiga".

Apesar disso, Yamal afirmou que Lionel Messi foi superior ao brasileiro e o melhor jogador que ele assistiu quando era mais jovem.

"Claro que o Messi, para mim, sempre foi o melhor. Mas eu amava o jeito que o Neymar jogava e tudo o que ele era. Com o Messi (lembro) tudo, e com o Neymar também. Eu amo tudo, tudo o que faziam me encanta", disse.

Lionel Messi e Neymar atuaram juntos por alguns anos no Barcelona. O auge do brasileiro no futebol europeu foi ao lado do espanhol. Na temporada de 2015, a dupla comandou o clube catalão em seu último título da Liga dos Campeões.