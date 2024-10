A fatalidade aconteceu próximo ao estádio Mineirão, em Belo Horizonte - Reprodução / Instagram

A fatalidade aconteceu próximo ao estádio Mineirão, em Belo HorizonteReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 19:04 | Atualizado 23/10/2024 19:08

Minas Gerais - O torcedor do Lanús, Marcelo Radigoz, de 55 anos, morreu, nesta quarta-feira, após sofrer um mal súbito em rua próxima ao Mineirão, onde o clube argentino promoveu uma fun fest, horas antes do duelo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinais da Conmebol Sul-Americana.

A Polícia Militar de Minas Gerais prestou primeiros socorros ao torcedor, com técnicas de reanimação, até a chegada de uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi transportado a uma unidade de saúde, mas não sobreviveu. Segundo informações da PM, o torcedor não estava envolvido em nenhuma confusão quando se sentiu mal.

A Conmebol solicitou um minuto de silêncio antes do jogo entre Cruzeiro e Lanús começar. Além do torcedor de 55 anos, um outro argentino foi socorrido na enfermaria do Mineirão, alvo de uma pedrada na cabeça, ele levou quatro pontos no local e foi liberado.



As duas equipes iniciam nesta quarta-feira a disputa por uma vaga na final da Sul-Americana. A outra semifinal será disputada nesta quinta, em São Paulo, por Corinthians e Racing, da Argentina.