Jorge Nirenberg, ao centro, é o diretor do Peñarol - Reprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 17:06

"A polícia permitiu que torcedores do Flamengo e torcedores do Botafogo se dirigissem ao ponto de encontro onde estavam os torcedores do Peñarol. Isso é tudo culpa da polícia", disse Jorge Nirenberg, à rádio uruguaia 'Carve Deportiva'.

Alejandro González, outro dirigente dos Aurinegros, também afirmou ao veículo que "deixaram torcedores de outros times chegarem" para iniciar a confusão. O mesmo também demonstrou preocupação com os uruguaios que foram ao Rio. Afinal, mais de 250 torcedores do Peñarol foram detidos e encaminhados para a Cidade da Polícia. Com um deles, inclusive, foi apreendida uma pistola.

Entenda o conflito no Recreio

Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, nesta quarta-feira (23), torcedores do Peñarol se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.