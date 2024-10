Cacos de vidro na orla da praia no Recreio dos Bandeirantes - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Cacos de vidro na orla da praia no Recreio dos BandeirantesGabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 23/10/2024 15:00 | Atualizado 23/10/2024 16:35

DIA, o vendedor Paulo, de 51 anos, detalhou a confusão e lamentou o prejuízo para o comércio na região. Rio - Uma confusão dos torcedores do Peñarol, do Uruguai , assustou moradores do Recreio, nesta quarta-feira (23), na altura do posto 12, na orla da praia do Pontal. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos. Em entrevista ao, o vendedor Paulo, de 51 anos, detalhou a confusão e lamentou o prejuízo para o comércio na região.

"Estávamos trabalhando na maior correria, mas os caras do Peñarol vieram tumultuar a praia. Tumultuaram, bateram em mulher grávida, tacaram fogo em motos e carros que estavam estacionados. Desordem total. Prejudicou o comércio. Foi todo mundo embora. Quebraram um monte de coisas. Eles atiçaram as pessoas que estavam bebendo, pessoas com camisa do Flamengo, reuniram todo mundo e partiram para cima", disse o trabalhador.

A confusão começou na praia e se espalhou por toda a orla. Quiosques foram saqueados, ambulantes foram roubados e motos foram incendiadas, além de um carro que foi destruído pelos vândalos. Os policias que estavam no local tentaram contornar a situação com bombas de efeito moral, mas o conflito só foi controlado após a chegada do Batalhão de Choque.

Momentos antes do tumulto na orla, os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE) que estavam na região foram acionados para atender a um caso de furto de celular dentro de um estabelecimento comercial, na Avenida Lúcio Costa. O aparelho foi localizado com um integrante da torcida e a ocorrência encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca). Mais de 250 torcedores do Peñarol foram detidos e encaminhados para a Cidade da Polícia. Com um dos detidos, foi apreendida uma pistola.

Entenda o caso

