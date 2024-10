Torcedores do Peñarol em confusão no Nilton Santos - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Torcedores do Peñarol em confusão no Nilton SantosJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 24/10/2024 00:04 | Atualizado 24/10/2024 00:46

Rio - A partida entre Botafogo e Peñarol terminou com confusão no Nilton Santos. Após a goleada sofrida pelos uruguaios, alguns torcedores do clube de Montevidéu se envolveram em uma briga no estádio. Alguns tentaram arremessar cadeiras para cima dos policiais. Posteriormente, alguns torcedores foram contidos.

Após o jogo no Nilton Santos, mais confusão envolvendo torcedores do Peñarol. @jornalodia @JABorges_ pic.twitter.com/uN1OSqf1VX — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) October 24, 2024

Além disso, um torcedor do Peñarol foi flagrado realizando um gesto racista para um gandula do Botafogo, após o gol de Alexander Barbosa, o segundo do clube carioca na partida. O uruguaio imitou um macaco em direção ao brasileiro.

O dia foi de clima tenso no Rio de Janeiro envolvendo o Peñarol. Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, nesta quarta-feira (23), torcedores do clube uruguaio se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.

Bombas de efeito moral foram lançadas pelos policiais tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h (de Brasília). Na sequência, o Batalhão de Choque chegou ao local junto de outras equipes do comando de policiamento especializado. Então, torcedores começaram a ser rendidos. Mais de 200 uruguaios foram detidos e encaminhados para a Cidade da Polícia.

Dentro de campo, o Botafogo ficou muito perto de disputar a final da Libertadores pela primeira vez em sua história. No Nilton Santos, o Alvinegro superou a força defensiva do Peñarol, após uma etapa inicial sem gols, e massacrou os uruguaios por 5 a 0, com uma atuação de gala no segundo tempo na partida de ida pela semifinal da competição. No jogo de volta em Montevidéu, o clube carioca poderá perder por até quatro gols de diferença que irá se classificar para a decisão.