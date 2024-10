Inter Miami, de Messi, garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025 - AFP

Inter Miami, de Messi, garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025AFP

Publicado 23/10/2024 13:29

A escolha do Inter Miami, de Lionel Messi , para disputar o Super Mundial de Clubes de 2025 , nos Estados Unidos, gerou críticas mundo afora. Gianni Infantino, presidente da Fifa, anunciou a classificação da agremiação - a 31ª, das 32 vagas abertas para a competição - na última semana, após vitória da equipe por 6 a 2 sobre o New England Revolution, em que o atacante argentino marcou três gols, mesmo entrando no segundo tempo.

Há dois critérios principais para se classificar para o Mundial de Clubes: ser campeão continental ou ter uma das melhores campanhas no ranking da confederação. Ainda há a vaga reservada para o país-sede, que foi destinada ao Inter Miami.



Em outras edições, desde que a competição passou a ser organizada pela entidade máxima de futebol em 2000 - e anualmente a partir de 2005 -, em todos os anos esta vaga foi repassada ao campeão nacional. Fato que não ocorreu para 2025.



Quando a Fifa revelou os critérios de classificação para o torneio e o número de vagas destinadas para cada confederação, especificou que "os detalhes da vaga do país anfitrião serão comunicados oportunamente" ao longo do ano.





"Lionel Messi no Mundial de Clubes faz sentido, mas como ele chegou lá é ridículo", escreveu o portal The Athletic.

O título que sacramentou a decisão



De fato, existe um motivo por trás da escolha: o título simbólico da Supporters' Shield, da MLS. Este troféu é dado ao clube com a melhor campanha na temporada regular da competição americana.



Neste ano, o Inter Miami terminou com 74 pontos (22 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas), que também é o recorde histórico na primeira fase do torneio, e que a franquia ainda terá três jogos a disputar.



"Todos nós sabemos como Miami é apaixonada por futebol e como o Inter Miami é apoiado por toda a Florida, além de sua importante marca no futebol", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, no último sábado. "Parabéns pela maravilhosa campanha no Supporters’ Shield. Vocês mostraram que nos Estados Unidos vocês são o melhor clube em campo", continuou.



Outro critério poderia ser usado



A temporada da MLS termina em dezembro, com o título da MLS Cup - nome dado à fase de mata-mata do campeonato. Em 2023, o Columbus Crew se sagrou campeão, ao derrotar o Los Angeles FC.



A vaga do Mundial de Clubes poderia ser destinada ao último vencedor, como ocorreu em 2000, quando o Corinthians se classificou por conquistar o Campeonato Brasileiro de 1998.



Assim como em 2000, em que o Corinthians repetiu a dose e se sagrou campeão nacional em 1999, o Inter Miami ainda tem chances de conquistar a MLS Cup e, de fato, ir para o Mundial de Clubes com o título nacional. No entanto, essa movimentação da Fifa evidencia alguns dos problemas pelo qual a competição passa nos últimos meses. Em especial na questão comercial.



Efeito Messi



A Fifa ainda não vendeu todos os direitos de transmissão para o Mundial e encontra uma resistência de clubes e federações, principalmente europeus, na organização do torneio.



Contar com Messi seria uma forma de atrair veículos interessados em transmitir a competição. Além dele, o clube também conta com Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba - ex-companheiros do craque argentino no Barcelona - e tem David Beckham como um dos donos.



Messi gera interesse do público. Tanto que, neste fim de semana, a Apple, em parceria com o TikTok, terá uma transmissão em que uma das câmeras estará 100% do tempo focada no argentino



"A Fifa não está nem escondendo mais. Quando você está precisando desesperadamente de um grande acordo de direitos de transmissão e alguns grandes patrocinadores americanos nos próximos meses, o momento da sutileza já passou. Se tudo parece muito conveniente, é porque é exatamente isso", criticou o The Athletic nesta semana.



Os participantes confirmados no Mundial de Clubes





1 - Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol



2 - River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol



3 - Fluminense (Brasil) - vencedor da Copa Libertadores da América 2023



4 - Palmeiras (Brasil) - vencedor da Copa Libertadores da América 2021



5 - Flamengo (Brasil) - vencedor da Copa Libertadores da América 2022



6 - Auckland City (Nova Zelândia) - via ranking da OFC



7 - Pachuca (México) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024



8 - León (México) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023



9 - Inter Miami (EUA) - vencedor da Supporter’ Shield 2024



10 - Seattle Sounders (EUA) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022



11 - Monterrey (México) - vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021



12 - FC Salzburg (Áustria) - via ranking da Uefa



13 - Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da Uefa



14 - Juventus (Itália) - via ranking da Uefa



15 - Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Uefa



16 - Benfica (Portugal) - via ranking da Uefa



17 - Porto (Portugal) - via ranking da Uefa



18 - Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Uefa



19 - Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Uefa



20 - Internazionale de Milão (Itália) - via ranking da Uefa



21 - Manchester City (Inglaterra) - vencedor da Liga dos Campeões da Uefa 2022/2023



22 - Real Madrid (Espanha) - vencedor da Liga dos Campeões da Uefa 2021/2022



23 - Chelsea (Inglaterra) - vencedor da Liga dos Campeões da Uefa 2020/2021



24 - Ulsan (Coreia do Sul) - via ranking da AFC



25 - Al Ain (Emirados Árabes Unidos) - vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024



26 - Urawa Red Diamonds (Japão) - vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022



27 - Al-Hilal (Arábia Saudita) - vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021



28 - Mamelodi Sundowns (África do Sul) - via ranking da CAF



29 - ES Tunis Esperance (Tunísia) - finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/2024 ou via ranking da CAF



30 - Wydad (Marrocos) - vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/2022



31 - Al Ahly (Egito) - vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/2021 e 2022/2023