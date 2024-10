Duelo entre Ngannou e Jon Jones é um dos mais aguardados pelos fãs - (Foto: Reprodução)

Duelo entre Ngannou e Jon Jones é um dos mais aguardados pelos fãs(Foto: Reprodução)

Publicado 23/10/2024 11:00 | Atualizado 23/10/2024 12:26

O retorno de Francis Ngannou ao MMA após mais de dois anos não poderia ter sido melhor. Fazendo sua estreia pela PFL no histórico "PFL Super Fights", realizado no último sábado (19), na Arábia Saudita, o camaronês deu show e nocauteou o brasileiro Renan "Problema" Ferreira ainda no primeiro round. Foi o suficiente para que uma possível "luta dos sonhos" contra Jon Jones voltasse a ser bastante comentada pelos fãs de MMA.



Em meio aos questionamentos sobre o que vem a seguir para ele no cage ou em um ringue de Boxe, Francis Ngannou voltou a deixar claro que um duelo contra Jon Jones seria bastante satisfatório para seu desejo competitivo. Atualmente, nenhum outro combate teria mais repercussão entre os fãs e especialistas do que uma unificação de título mundial peso-pesado entre Ngannou e Jones, embora uma co-promoção entre PFL e UFC pareça cada vez mais improvável.