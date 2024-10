Jungle Fight 131 contou com grandes duelos - (Foto: Leonardo Guimarães)

Publicado 21/10/2024 08:00 | Atualizado 21/10/2024 12:55

O Brasil dominou o Jungle Fight 131 - MMA World League, realizado neste sábado (19/10) em noite de casa cheia no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Ao todo, os brasileiros venceram quatro das cinco lutas internacionais e mantiveram todos os cinturões em solo nacional.



Diretamente de Ceilândia, Carlos Mistoca entrou com a missão de representar não apenas a capital federal, como também o Brasil inteiro no duelo contra o até então invicto equatoriano Miguelito Grijalva, em combate que colocou em jogo o cinturão peso-pena do maior evento de MMA da América Latina.

Mistoca entrou fantasiado de "Jigsaw", personagem do filme "Jogos Mortais". E realmente sua performance foi mortal para o adversário, que, embora tenha vendido caro, não impediu a derrota por nocaute técnico no terceiro round. Com o triunfo, o brasileiro conquistou o título e ampliou seu cartel para 18 vitórias em 14 lutas.Quem também anotou vitória para o Brasil foi a baiana Layze Cerqueira, que dominou as ações contra a sul-coreana Jeongyun Choi até definir com uma kimura no segundo round de disputa, conquistando o cinturão peso-galo do Jungle Fight e aumentando seu cartel para 12 vitórias em 17 lutas.O Nilson Nelson também ferveu em apoio ao brasiliense Vinicius Moreira, o Mamute, que, após levar a pior nos dois primeiros rounds para o então campeão André Monstro, da Bahia, arriscou uma posição de sacrifício, girou e encaixou um lindo e inapelável leg lock e finalizou para tomar o cinturão dos pesados e anotar a 14ª vitórias em 22 lutas.Arcângelo Anjo, que costuma vencer suas lutas com enredos de superação, desta vez, levou sem sustos. O amazonense superou o argentino Adrian Perrone com um nocaute técnico ainda no primeiro round, defendendo mais uma vez o cinturão dos pesos leves e aumentando seu cartel para 12 vitórias em 16 combates.Pelos galos, Rafael Nunes manteve sua invencibilidade e fez jus ao apelido de "The Violent". Com um verdadeiro castigo imposto por um enorme volume de golpes, ele viu seu adversário, o equatoriano Dario Vega, pedir para parar a luta no segundo round. Agora, o paulista detém um cartel de cinco vitórias em cinco lutas.A única derrota brasileira no card veio através da lutadora argentina Esquer Sofia. Dominante na maior parte da disputa, ela confirmou sua vitória contra a paraense Ingrid Guerra com um nocaute técnico na primeira metade do terceiro round. Com o resultado, Sofia chega a sete vitórias em nove lutas.Brasília voltará a ser palco do evento em 18 de janeiro de 2025. Inclusive, a previsão é realizar seis edições na capital federal no próximo ano. Wallid Ismail celebrou o sucesso do Jungle Fight MMA World League e exaltou a parceria com o Distrito Federal."Brasília é a capital nacional do MMA. Isso porque o governador Ibaneis Rocha, a vice Celina Leão, o deputado federal Júlio César Ribeiro, o deputado distrital Martins Machado e o secretário de Esportes Renato Junqueira trabalham incansavelmente pelo esporte como uma grande ferramenta de inclusão social. Vamos para mais seis edições no ano que vem, a começar por 18 de janeiro", destacou.Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão também mostrou-se bastante empolgada com o resultado da edição."Brasília mostrou que tem um time de primeiro escalão e vamos continuar dando todo o apoio para que esses atletas tenham essa visibilidade. Ano que vem serão seis edições aqui na capital", afirmou.O deputado distrital Martins Machado também comemorou o sucesso da edição."Esta edição foi ainda melhor que a última que recebemos, sem dúvida: qualidade técnica, lutas, a energia contagiosa do ginásio. E a ideia é crescer cada vez mais, chamar atenção não só do cenário nacional, como também mundial, por isso não vamos economizar esforços para realizar seis edições de alto nível no próximo ano", disse.Secretário de Esportes do Distrito Federal, Renato Junqueira oficializou a próxima edição em Brasília."Foi um verdadeiro sucesso, e tudo o que é bom deve ser repetido, por isso vamos fazer uma nova edição no dia 18 de janeiro e mais outras cinco ao longo do próximo ano. Brasília é a capital do MMA. Lutadores, se preparem porque vem muita coisa boa em 2025", avisou.Por fim, o deputado federal Júlio César Ribeiro também exaltou o espetáculo proporcionado tanto pelos lutadores quanto pelo público."Quando se fala de Jungle Fight, a gente sabe da qualidade. Só que hoje foi espetacular, acima das altas expectativas, com casa cheia e maravilha de lutas. Já saímos daqui pensando no próximo, no dia 18 de janeiro. Ano que vem vamos fazer seis edições. São Paulo que corra atrás", comentou.O Jungle Fight 132 já tem data e local para ser realizado: dia 16 de novembro, em Recife.Carlos Mistoca venceu Miguelito Grijalva por nocaute técnico aos 3:28 do R3Layze Cerqueira venceu Jeongyun Choi por finalização (kimura) aos 3:13 do R2Vinicius Moreira venceu André Monstro por finalização (leg lock) a 0:28 do R3Arcângelo Anjo venceu Adrian Perrone por nocaute técnico aos 3:53 do R1Rafael Nunes venceu Dario Vega por desistência a 1:59 do R2Esquer Sofia venceu Ingrid Guerra por nocaute técnico aos 2:07 do R3Lucas Caio venceu Denilson Flores por nocaute técnico a 1:42 do R1Jefferson dos Reis venceu Roberto Bizarra por nocaute técnico aos 2:17 do R1Guilherme Soares venceu Marcelino Carvalho por finalização (katagatame) a 1:52 do R1Jonas Duarte venceu Vambert Medeiros por finalização (mata-leão) aos 2:10 do R2Marcone Soares venceu Matheus Bueno por decisão unânimeGabriel Vinicius venceu Jamie Souza (DF) por decisão unânime