Michel Pereira foi nocauteado por Anthony Hernandez na luta principal do UFC Vegas 99 (Foto: Reprodução)

Publicado 21/10/2024 12:00 | Atualizado 21/10/2024 20:02

Realizado neste sábado (19), no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), o UFC Vegas 99 contou com 11 lutas, quatro delas com participação de lutadores do Esquadrão Brasileiro. Na luta principal da noite, Michel Pereira foi dominado por Anthony Hernandez ao longo dos cinco rounds e acabou nocauteado pelo norte-americano na última parcial.



No card preliminar, o peso-galo Jean Matsumoto teve grande desempenho e superou Brad Katona por decisão unânime dos jurados. Também pela divisão até 61kg, mas entre as mulheres, Tamires Vidal foi finalizada pela panamenhaJoselyne Edwards no terceiro round, enquantoMatheus Nicolau foi superado pela promessa cazaque Asu Almabayev por unanimidade.



Michel Pereira é dominado por Anthony Herndandez



Michel Pereira começou o confronto conectando um jab de esquerda seguido de um chute no corpo de Anthony Hernandez. O "Demolidor" partiu com tudo para cima do norte-americano, acertando uma boa combinação de golpes no corpo do rival, seguido de uma joelhada. Anthony Hernandes acusou o golpe. Melhor na disputa, o brasileiro seguiu com fortes sequências de ganchos na linha de cintura do adversário, que ia resistindo aos ataques. Recuperado, "Fluffy" passou a buscar os ataques contra o paraense e levou a luta para o solo, onde conectou bons golpes no ground and pound.



No segundo assalto, Hernandez voltou com a mesma estratégia de pressionar o brasileiro para levar o confronto ao solo. Em umas das tentativas de queda do norte-americano, Michel atacou com uma guilhotina, mas "Fluffly" se defendeu. Novamente em pé, Anthony levou a luta para o chão e castigou o brasileiro com cotoveladas. A disputa seguiu assim na terceira parcial, quando o estadunidense iniciou o domínio amplo na disputa.



Os quarto e quinto assaltos permaneceam no mesmo ritmo. Superior fisicamente, o americano seguiu dominando o brasileiro e conectou mais uma sequência de cotoveladas até o árbitro Herb Dean decretar o fim da luta. Com a grande atuação no UFC Vegas 99, Anthony Hernandez emplacou a sexta vitória em série no Ultimate, enquanto Michel viu sua sequência de oito triunfos ser quebrada.