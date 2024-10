Daniel 220v é um dos destaques da equipe - (Foto: Divulgação)

Publicado 23/10/2024 07:00 | Atualizado 23/10/2024 08:14

Referência na formação de jovens talentos, a White House Jiu-Jitsu School - em parceria com o Studio MasterFrigo - voltou a brilhar no último fim de semana (19 e 20/10), quando teve seus atletas lutando no Pan Kids No-Gi, realizado pela IBJJF na Flórida (EUA), e na Copa Cidade da Luta da FAJJE, em Manaus, no Amazonas.



No Pan Kids No-Gi, evento sem quimono que reuniu nomes de todo o mundo e proporcionou um nível altíssimo de competição, os faixas-amarela Pietro Baseggio e Daniel "220v" Gomes Barbosa entraram em ação. Enquanto Pietro ficou com a prata no junior 1 meio-pesado, Daniel garantiu o ouro no junior 3 peso-leve.



Para se destacar, a dupla contou com uma preparação rigorosa e acompanhamento técnico dos professores, que elogiaram a conquista que leva o nome da White House Jiu-Jitsu School e do Amazonas para o mundo.



"O espírito de luta que buscamos na White House Jiu-Jitsu foi mostrado no tatame pelo Pietro e pelo Daniel 220v. Eles entregaram corpo e alma nas suas lutas, demonstrando não apenas técnica, mas também uma personalidade e maturidade incríveis para a idade deles. Vamos seguir trabalhando e melhorando a performance deles cada vez mais", exaltou o professor Alcenor Alves.



"Ver o desempenho dos nossos atletas no Pan Kids No-Gi 2024 é motivo de grande orgulho para toda a equipe. Pietro e Daniel enfrentaram adversários de alto nível, mantendo a disciplina e o foco durante todas as lutas. Acredito que essas competições preparam os jovens para desafios futuros, dentro e fora do tatame", completou o também professor Diogo Dutra.