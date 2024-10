Disputa de título vai agitar o LFA 197 - (Foto: Divulgação)

Publicado 22/10/2024 11:00 | Atualizado 22/10/2024 16:33

A luta principal do LFA 197, marcado para o dia 22 de novembro, no município paulista de Cajamar, será um duelo internacional entre Brasil e Rússia valendo o cinturão interino dos pesos-palhas feminino.



Atual campeã interina, a russa Natasha Kuziutina vem ao Brasil para tentar defender seu posto. Quem terá a árdua missão de recebê-la para tomar o título é a prospecta carioca Yasmin Guimarães.



O duelo coloca frente a frente duas das melhores pesos-palhas do mundo ainda fora do UFC. Kuziutina chega com um cartel de seis vitórias e uma derrota, enquanto Guimarães, com oito triunfos e um revés.