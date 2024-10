Inter Miami, de Messi, garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025 - AFP

Publicado 21/10/2024 13:45

presença do Inter Miami, time de Lionel Messi, no Mundial de Clubes 2025 vem dando o que falar nos Estados Unidos. Em publicação em seu site, o "The Athletic", braço esportivo do jornal "New York Times", classificou a vaga dada ao time norte-americano como "ridícula". Estados Unidos - O anúncio davem dando o que falar nos Estados Unidos. Em publicação em seu site, o "The Athletic", braço esportivo do jornal "New York Times",

"Lionel Messi no Mundial de Clubes faz sentido, mas como ele chegou lá é ridículo", diz o título do artigo publicado pelo veículo.

Segundo a Fifa, a classificação do Inter Miami para o torneio foi garantida por conta do título simbólico dado à equipe de melhor campanha na temporada regular da MLS, chamado de "Supporter's Shield". O campeão da liga ainda será decidido nos playoffs, que terminam em dezembro.

"A Fifa não está nem escondendo mais. Quando você está precisando desesperadamente de um grande acordo de direitos de transmissão e alguns grandes patrocinadores americanos nos próximos meses, o momento da sutileza já passou. Se tudo parece muito conveniente, é porque é exatamente isso", diz o artigo do "The Athletic".

Único time a se classificar através de uma liga nacional, o Inter Miami será o representante dos Estados Unidos no Mundial de Clubes. O torneio será disputado em 12 estádios do país, com a final em Nova York.

Três clubes brasileiros já estão garantidos na competição da Fifa: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Brasil é o único país com três representantes e pode ter mais um em caso de título do Atlético-MG ou Botafogo na Libertadores deste ano, que definirá o último time classificado.