Delegação brasileira na Gymnasiade tem 38 atletas do estado do RioDivulgação/Atletismo Macaé

Publicado 23/10/2024 10:48

A Gymnasiade, que reúne estudantes sub-18 de todo o mundo para competirem em vários esportes, começa nesta quinta-feira (23), e contará com Gymnasiade quer tentarão repetir o resultado histórico de 2023. Da delegação nacional, 38 são do estado do Rio.



A edição de 2024 será em Manama, Bahrein, no Oriente Médio, e a delegação brasileira buscará o primeiro lugar novamente. Na competição que ocorreu no Rio, em 2023 e concentrada no Parque Olímpico, o Brasil foi o país que conquistou mais medalhas, foram 282 no total, sendo 88 ouros, 91 pratas e 103 bronzes.



Dos atletas fluminense, 15 são beneficiários do Bolsa Atleta fluminense. O programa oferece auxílios financeiros a partir de R$ 500.

A Gymnasiade de 2024 será até o dia 31 de outubro.