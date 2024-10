Bronny e LeBron James fizeram história na partida contra o Minnesota Timberwolves - Frederic J. BROWN / AFP

Publicado 23/10/2024 07:54 | Atualizado 23/10/2024 08:09

A nova temporada da NBA, o maior campeonato de basquete dos Estados Unidos, começou oficialmente nesta terça-feira (22) com dois jogos, e um deles já contou com um feito marcante. O astro LeBron James, de 39 anos, se tornou o primeiro atleta da história da competição a atuar em uma partida ao lado do filho. A entrada de Bronny James, de 20 anos, na quadra levou os fãs da Crypto.com Arena ao delírio.

A atmosfera no momento em que LeBron e Bronny James Jr. entraram em quara ao mesmo tempo!



A torcida dos @Lakers foi ao delírio com a dupla pai e filho! #KiaTipOff24 pic.twitter.com/WIOx6OBj8s — NBA Brasil (@NBABrasil) October 23, 2024



Ambos jogam pelos Los Angeles Lakers, que venceu o Minnesota Timberwolves por 110 a 103. LeBron terminou o duelo com 16 pontos, quatro assistências e cinco rebotes, enquanto Bronny, que jogou apenas três minutos, não pontuou, errou dois arremessos e pegou um rebote. Ambos jogam pelos Los Angeles Lakers, que venceu o Minnesota Timberwolves por 110 a 103. LeBron terminou o duelo com 16 pontos, quatro assistências e cinco rebotes, enquanto Bronny, que jogou apenas três minutos, não pontuou, errou dois arremessos e pegou um rebote.

Um microfone da transmissão flagrou uma conversa entre os dois, antes do jovem sair do banco de reservas. "Tá pronto? Tá vendo a intensidade, né? Mas joga sem preocupação. Não liga pros erros. É só dar o melhor de si", disse o veterano.

Busca por recordes

LeBron James, o atleta que mais marcou pontos na história da NBA, busca novos recordes. Ele, que disputa o campeonato há 22 anos e já conquistou o título quatro vezes, pode se tornar o quarto jogador a atingir 1000 vitórias em temporadas regulares no torneio. Para isso, será necessário vencer 35 das 82 partidas do seu time.