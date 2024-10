Rodrigo Dunshee x BAP - Montagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Rodrigo Dunshee x BAPMontagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 23/10/2024 09:39 | Atualizado 23/10/2024 09:45

Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo e apoiador de Rodrigo Dunshee para presidência no próximo triênio, gravou vídeo para sua rede social falando sobre a falta de vontade do candidato Luís Eduardo Baptista, o BAP, em construir o estádio rubro-negro.



Rodolfo Landim reúne Rodrigo Dunshee, Maurício Gomes de Matos e Wallim Vasconcelos em evento de Embaixadas e Consulados no último sábado (19) na Gávea. Foto: Reprodução Internet



"Todo mundo sabe que o BAP trabalhou o tempo todo contra esse projeto. Ele ficou lá na Pérgola, lá na piscina, trabalhando com todos os sócios. Só que os sócios vêm conversar comigo também, dizendo: 'Pô, o cara tá trabalhando contra'", disse Landim, sobre BAP trabalhar contra o projeto da compra do terreno do Gasômetro.



Segundo o mandatário rubro-negro, BAP não queria que o conselho deliberativo do clube aprovasse a compra do terreno em votação ocorrida em julho deste ano.



"Na verdade, toda turma dele foi lá e trabalhou contra na plateia. O tempo todo, durante a reunião, reunidos, assim, em grupos. E na hora que viram que iam perder feio, se retiraram" completou Landim no vídeo.



Luiz Eduardo Baptista, o Bap Reprodução



Landim ainda falou sobre a atitude em particular de BAP durante o pleito: "O BAP teve que ficar lá. E acabou votando a favor por covardia."



Horas depois foi Rodrigo Dunshee quem gravou vídeo atacando o suposto desinteresse de BAP pela construção.



"BAP ser a favor do estádio não convence, gente. Você para ser a favor do estádio tem que ser coerente, né. A gente sabe muito bem o que foi feito em reuniõezinhas na pérgola da piscina, grupinhos de WhatsApp, reuniões privadas, tentando detonar o projeto do estádio", disse Dunshee.



Evento de lançamento da campanha de Rodrigo Dunshee a presidência do Flamengo Foto: Divulgação redes sociais UniFla



Na contramão de Landim e Dunshee vem Zico, ídolo maior da torcida rubro-negra, que também já falou sobre a construção do estádio.



"Estou com dois pés atrás nisso. Nem com um só, estou com dois. Ano de eleição… Tem muita gente que fala muita coisa. Vamos deixar concretizar alguma coisa. Alguém verdadeiro em quem a gente possa acreditar. As pessoas que estão envolvidas não têm minha credibilidade", falou o ídolo, em recente entrevista.



Zico é o maior ídolo da história do Flamengo Hugo Perruso



A pauta estádio do Flamengo está sendo uma poderosa ferramenta no jogo político para descredibilizar àqueles que concorrem com Rodrigo na eleição.

O pleito será realizado no dia 9 de dezembro.