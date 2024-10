Rafael Paiva em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Rafael Paiva em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 23/10/2024 11:35

Rio - Sem vencer há mais de um mês, o Vasco busca reabilitação na temporada. Após a eliminação para o Atlético-MG na semifinal da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino tenta juntar os cacos diante do Cuiabá, nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), em São Januário, em jogo atrasado válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Vasco aconteceu diante do Vitória por 1 a 0, no dia 1º de setembro. Desde então, foram oito jogos, quatro derrotas e quatro empates, além da eliminação diante do Atlético-MG na semifinal da Copa do Brasil. A queda de desempenho ligou o alerta em São Januário, e o Cruz-Maltino terá que dar uma resposta imediata para o torcedor.

Para encerrar o jejum e se reabilitar na temporada, o Vasco se agarra no bom retrospecto diante dos times do Z-4. Em oito jogos contra Atlético-GO, Athletico-PR e Corinthians neste ano, foram vitórias, um empate e duas derrotas. O histórico contra o Cuiabá também é animador: quatro jogos, duas vitórias e dois empates, além de quatro gols marcados e apenas um sofrido.

Entre os times do Z-4, o confronto mais repetido foi contra o Athletico-PR. O Vasco enfrentou o Furacão em quatro ocasiões, sendo duas pelo Brasileirão e outros dois jogos pela Copa do Brasil. No fim, foram duas vitórias para cada lado, mas o Cruz-Maltino se classificou na competição de mata-mata após vencer nos pênaltis por 5 a 4, na Ligga Arena.

O Vasco também enfrentou o Atlético-GO no Brasileirão e na Copa do Brasil. No primeiro turno, venceu por 1 a 0, fora de casa. Já na competição de mata-mata, empatou por 1 a 1, como visitante, e conquistou uma vitória magra em São Januário, para avançar às quartas de final. O quarto e último encontro contra o time goiano será pela 36ª rodada do Brasileiro.

Por fim, o Vasco venceu o Corinthians por 2 a 0, em São Januário, no único encontro que tiveram neste ano. Além disso, o retrospecto também é positivo contra times que estão próximo da zona de rebaixamento, como Vitória, Juventude, Bragantino e Grêmio. Ao todo, foram mais oito jogos, três vitórias, dois empates e três derrotas (todas como visitante).